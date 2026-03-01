Ciné-débat Le vivant qui se défend

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31 21:00:00

Date(s) :

2026-03-31

La projection sera suivie d’un échange/temps convivial animé par les Ressources du Sundgau. Réservation obligatoire

LE VIVANT QUI DE DÉFEND PROJECTION-DÉBAT



Le Vivant qui se défend est un documentaire de 90 min réalisé par Vincent Verzat et produit par Partager c’est Sympa. On y suit son parcours entre militantisme et naturalisme, et sa recherche d’un équilibre entre action et contemplation. À travers un récit personnel et sensible, le film met en lumière les liens entre les animaux sauvages et les luttes menées partout en France pour préserver leurs habitats.



La projection sera suivie d’un échange/temps convivial animé par les Ressources du Sundgau.

Une occasion de parler d’écologie & de préservation de la nature avec d’autres passionnés ou curieux ! .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

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English :

The screening will be followed by a convivial discussion hosted by Ressources du Sundgau. Reservations required

L’événement Ciné-débat Le vivant qui se défend Ferrette a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Sundgau