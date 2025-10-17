CINÉ-DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Florac Trois Rivières

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Adulte

Début : 2025-10-17 18:00:00

Diffusion du documentaire » Le vivant qui se défend » de Vincent Verzat, ciné-débat en présence de plusieurs collectifs militants et/ou naturalistes.

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c’est Sympa. Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l’autoroute A69, « Le VIVANT qui se défend » fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. “Le VIVANT qui se défend” trace un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Screening of Vincent Verzat’s documentary « Le vivant qui se défend », film-debate in the presence of several activist and/or naturalist groups.

German :

Ausstrahlung des Dokumentarfilms « Le vivant qui se défend » von Vincent Verzat, Filmdebatte in Anwesenheit mehrerer militanter und/oder naturalistischer Kollektive.

Italiano :

Proiezione del documentario « Le vivant qui se défend » di Vincent Verzat, seguita da un film-dibattito alla presenza di diversi gruppi di attivisti e/o naturalisti.

Espanol :

Proyección del documental « Le vivant qui se défend » de Vincent Verzat, seguida de un cine-debate en presencia de varios grupos activistas y/o naturalistas.

