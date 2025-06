Ciné-débat le vivant qui se défend Granville 3 juillet 2025 20:00

Ciné-débat le vivant qui se défend 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-07-03 20:00:00

fin : 2025-07-03 23:00:00

2025-07-03

Séance suivie d’une remise de prix, en partenariat avec Manche Nature.

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube « Partager c’est Sympa ». Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient.

Tarif unique 5€50.

7 Boulevard d’Hauteserve

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

English : Ciné-débat le vivant qui se défend

Followed by a prize-giving ceremony, in partnership with Manche Nature.

Vincent Verzat has been filming ecological mobilizations for 10 years on the YouTube channel « Partager c’est Sympa ». Based on a personal and sensitive account, the film retraces his path between militancy and naturalism, his search for a balance between combat and contemplation, tracing a path to live with dignity and face what lies ahead.

Price: 5?50.

German :

Sitzung mit anschließender Preisverleihung, in Partnerschaft mit Manche Nature.

Vincent Verzat filmt seit 10 Jahren ökologische Mobilisierungen auf dem YouTube-Kanal « Partager c’est Sympa ». Ausgehend von einer persönlichen und sensiblen Erzählung zeichnet der Film seinen Weg zwischen Aktivismus und Naturalismus nach, seine Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Kampf und Kontemplation, die einen Weg aufzeigt, um in Würde zu leben und sich dem Kommenden zu stellen.

Einzeltarif: 5.50.

Italiano :

Seguirà una cerimonia di premiazione, in collaborazione con Manche Nature.

Vincent Verzat filma campagne ambientali da 10 anni sul canale YouTube « Partager c’est Sympa ». Basato su un delicato racconto personale, il film ripercorre il suo viaggio tra militanza e naturalismo, la sua ricerca di un equilibrio tra lotta e contemplazione, tracciando un percorso per vivere con dignità e affrontare ciò che ci aspetta.

Prezzo: 5,50 euro.

Espanol :

A continuación, entrega de premios en colaboración con Manche Nature.

Vincent Verzat lleva 10 años filmando campañas ecologistas en el canal de YouTube « Partager c’est Sympa ». A partir de un sensible relato personal, la película recorre su itinerario entre militancia y naturalismo, su búsqueda de un equilibrio entre lucha y contemplación, trazando un camino para vivir con dignidad y afrontar lo que nos espera.

Precio: 5,50 euros.

