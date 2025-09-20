Ciné-débat Le Vivant qui se défend Cinéma Les Korrigans Guingamp

Ciné-débat Le Vivant qui se défend

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d'Armor

2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez participer à un ciné-débat sur le thème de la nature. Le film documentaire du jour, « Le vivant qui se défend », part d’un récit personnel et sensible, le film retrace le cheminement entre militantisme et naturalisme, la recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre digne et affronter ce qui vient. Tout public. .

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

