Ciné-débat Le vivant qui se défend – Honfleur 22 juin 2025 18:00

Calvados

Ciné-débat Le vivant qui se défend Maison des associations, 33 rue des Corsaires Honfleur Calvados

Tarif : gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 18:00:00

fin : 2025-06-22 21:00:00

Date(s) :

2025-06-22

L’association Estuaire Sud propose, en partenariat avec France Nature Environnement Normandie, une projection gratuite du documentaire de 90 minutes, “Le Vivant qui se défend de Vincent Verzat.

Ce film associe reportages sur les luttes écologiques en France et rencontres naturalistes avec les animaux sauvages.

La projection de ce film sera suivie d’un débat avec le public sur la défense du vivant et les enjeux environnementaux globaux et locaux.

Maison des associations, 33 rue des Corsaires

Honfleur 14600 Calvados Normandie

English : Ciné-débat Le vivant qui se défend

In partnership with France Nature Environnement Normandie, the Estuaire Sud association is offering a free screening of Vincent Verzat’s 90-minute documentary « Le Vivant qui se défend ».

The film combines reports on ecological struggles in France with naturalistic encounters with wild animals.

The screening will be followed by a debate with the public on the defense of living things and global and local environmental issues.

German : Ciné-débat Le vivant qui se défend

Der Verein Estuaire Sud bietet in Zusammenarbeit mit France Nature Environnement Normandie eine kostenlose Vorführung des 90-minütigen Dokumentarfilms « Le Vivant qui se défend » von Vincent Verzat an.

Der Film verbindet Reportagen über ökologische Kämpfe in Frankreich mit naturalistischen Begegnungen mit wilden Tieren.

Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Diskussion mit dem Publikum über die Verteidigung des Lebendigen und die globalen und lokalen Umweltprobleme statt.

Italiano :

In collaborazione con France Nature Environnement Normandie, l’associazione Estuaire Sud propone la proiezione gratuita del documentario di 90 minuti « Le Vivant qui se défend » di Vincent Verzat.

Il film combina reportage sulle lotte ecologiche in Francia con incontri naturalistici con animali selvatici.

La proiezione sarà seguita da un dibattito con il pubblico sulla difesa degli esseri viventi e sulle questioni ambientali globali e locali.

Espanol :

En colaboración con France Nature Environnement Normandie, la asociación Estuaire Sud ofrece la proyección gratuita del documental de 90 minutos « Le Vivant qui se défend », de Vincent Verzat.

La película combina reportajes sobre la lucha ecológica en Francia con encuentros naturalistas con animales salvajes.

La proyección irá seguida de un debate con el público sobre la defensa de los seres vivos y los problemas medioambientales globales y locales.

