CINÉ DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Pardailhan
CINÉ DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Pardailhan jeudi 18 décembre 2025.
CINÉ DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND
salle de rencontre Pardailhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Un autre regard sur le vivant qui nous entoure et les luttes pour le préserver. Immersion dans le quotidien d’un millitant, passionné du vivant mais surtout citoyen!
.
salle de rencontre Pardailhan 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 97 10 80
English :
Another look at the living world around us and the struggles to preserve it. Immerse yourself in the daily life of a miller, passionate about living things but above all a citizen!
L’événement CINÉ DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Pardailhan a été mis à jour le 2025-12-10 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC