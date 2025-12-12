CINÉ DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND

salle de rencontre Pardailhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Un autre regard sur le vivant qui nous entoure et les luttes pour le préserver. Immersion dans le quotidien d’un millitant, passionné du vivant mais surtout citoyen!

.

salle de rencontre Pardailhan 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 97 10 80

English :

Another look at the living world around us and the struggles to preserve it. Immerse yourself in the daily life of a miller, passionate about living things but above all a citizen!

L’événement CINÉ DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Pardailhan a été mis à jour le 2025-12-10 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC