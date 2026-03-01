Ciné Débat Le vivant qui se défend Saillans
36 boulevard de l’Echo Saillans Drôme
Début : 2026-03-07 17:30:00
2026-03-07
Projection du film de Vincent Verzat Le vivant qui se défend. Il sera suivi d’un débat comment s’engager pour la biodiversité ? co-animé par Marie-Pascale Abel-Coindoz, éleveuse et Philippe Mezda, membre d’associations de protection de la nature.
36 boulevard de l’Echo Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Screening of Vincent Verzat’s film Le vivant qui se défend. It will be followed by a debate on how to commit to biodiversity , co-hosted by Marie-Pascale Abel-Coindoz, breeder, and Philippe Mezda, member of nature protection associations.
