Ciné Débat Le vivant qui se défend Saillans

Ciné Débat Le vivant qui se défend

36 boulevard de l’Echo Saillans Drôme

Début : 2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Projection du film de Vincent Verzat Le vivant qui se défend. Il sera suivi d’un débat comment s’engager pour la biodiversité ? co-animé par Marie-Pascale Abel-Coindoz, éleveuse et Philippe Mezda, membre d’associations de protection de la nature.

English :

Screening of Vincent Verzat’s film Le vivant qui se défend. It will be followed by a debate on how to commit to biodiversity , co-hosted by Marie-Pascale Abel-Coindoz, breeder, and Philippe Mezda, member of nature protection associations.

