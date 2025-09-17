CINÉ-DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Saint-Chély-d’Apcher mercredi 17 septembre 2025.

CINÉ-DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 20:30:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c’est Sympa.

Le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient.

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c’est Sympa.

Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et

l’autoroute A69, « Le VIVANT qui se défend » fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. Le film trace un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient.

Le débat qui suivra le film sera animé par Slaven Klujcanin de Naturalistes Des Terres et Michael Rivoire, militant. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

Vincent Verzat has been filming ecological mobilizations for 10 years on the YouTube channel Partager c’est Sympa.

The film retraces his journey between militancy and naturalism, his search for a balance between combat and contemplation, tracing a path to live with dignity and face what lies ahead.

German :

Vincent Verzat filmt seit 10 Jahren ökologische Mobilisierungen auf dem YouTube-Kanal Partager c’est Sympa.

Der Film zeichnet seinen Weg zwischen Aktivismus und Naturalismus nach, seine Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Kampf und Kontemplation, die einen Weg aufzeigt, um in Würde zu leben und sich dem Kommenden zu stellen.

Italiano :

Vincent Verzat filma campagne ambientali da 10 anni sul canale YouTube Partager c’est Sympa.

Il film ripercorre il suo viaggio tra militanza e naturalismo, la sua ricerca di un equilibrio tra lotta e contemplazione, tracciando un percorso per vivere con dignità e affrontare ciò che ci aspetta.

Espanol :

Vincent Verzat lleva 10 años filmando campañas ecologistas en el canal de YouTube Partager c’est Sympa.

La película recorre su camino entre la militancia y el naturalismo, su búsqueda de un equilibrio entre el combate y la contemplación, trazando un camino para vivir con dignidad y afrontar lo que nos espera.

L’événement CINÉ-DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-09-03 par Conseil Départemental