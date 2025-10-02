Ciné-débat « Le VIVANT se défend » Bassemberg

Ciné-débat « Le VIVANT se défend » Bassemberg jeudi 2 octobre 2025.

Ciné-débat « Le VIVANT se défend »

53 route de Bassemberg Bassemberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Le VIVANT qui se défend est un long métrage documentaire (90 min) de Vincent Verzat, produit par Partager c’est Sympa.

Le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation.

Partant d’un récit personnel et sensible, le film fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats.

Le VIVANT qui se défend trace un chemin pour vivre digne et affronter ce qui vient. .

53 route de Bassemberg Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-débat « Le VIVANT se défend » Bassemberg a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé