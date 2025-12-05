Ciné-débat Le vrai coût de notre alimentation Film ‘Leurs Champs du Coeur’ Théâtre Gérard Defour Lapte

Ciné-débat Le vrai coût de notre alimentation Film ‘Leurs Champs du Coeur’

Théâtre Gérard Defour Place des Capucines Lapte Haute-Loire

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 22:30:00

2025-12-05

Comment assurer une alimentation de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible à tous ? Les agriculteurs nous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi.

Théâtre Gérard Defour Place des Capucines Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

How can we ensure that our food is of high quality, profitable for those who produce it, and accessible to all? Farmers talk to us about their difficulties, possible solutions and the beauty of their profession.

German :

Wie können wir qualitativ hochwertige Lebensmittel sicherstellen, die für diejenigen, die sie produzieren, einträglich und für alle zugänglich sind? Landwirte erzählen uns von ihren Mühen, möglichen Lösungen und auch von der Schönheit des Berufs.

Italiano :

Come possiamo garantire che il nostro cibo sia di alta qualità, redditizio per chi lo produce e accessibile a tutti? Gli agricoltori ci raccontano le loro difficoltà, le possibili soluzioni e la bellezza della loro professione.

Espanol :

¿Cómo garantizar que nuestros alimentos sean de calidad, rentables para quienes los producen y accesibles para todos? Los agricultores nos cuentan sus dificultades, posibles soluciones y la belleza de su profesión.

