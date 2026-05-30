Ciné Débat : Le YOGA THERAPEUTIQUE à l’occasion de la 11é journée Internationale du Yoga – Yoga IYENGAR – Film DEBOUT de S. HASKELL Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-22 20:30 – 23:00

Gratuit : non Tarif Plein : 6€ – Tarif réduit: 5€ – Carte Blanche: 4€ Tout public

Ciné-débat – Spécial Yoga Le 22 juin prochain à 20h30 à l’occasion de la journée internationale du yoga se tiendra une soirée spéciale au cinéma Bonne Garde à Nantes! Venez assister à la projection du film documentaire « Debout » en présence du réalisateur Stéphane Haskell organisé en partenariat avec l’association Yoga Iyengar France. Ce film suit le parcours touchant du réalisateur à travers le monde, à la rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga. Au programme : projection du film à partir de 20h30 suivi d’un temps échange avec le public sur les pratiques du Yoga thérapeutique avec Stéphane Haskell, le réalisateur du film, Gwenaëlle Bretagne, professeure de yoga Iyengar sur Rezé et de deux professeures de yoga de l’association Bonne Garde. Ensuite, vous serez invités à continuer à la soirée au bar du cinéma pour un moment de convivialité et une séance de dédicace de Stéphane Haskell qui présentera son nouveau livre.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.ticketingcine.com/EMS1157/FRYWMPU?cmp=other#showsession?id=emsx115700004852&ps=erakys



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