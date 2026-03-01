Ciné-débat l’Endurance Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Ciné-débat l’Endurance

Cherbourg-Octeville 51 Rue Maréchal Foch Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Ciné-débat gratuit organisé par le LIONS CLUB CHERBOURG CHANTEREYNE dans le cadre de l’action nationale GENERATION MER label reconnu par le ministère de la mer et de l’environnement.

La projection du film l’ENDURANCE aura lieu le jeudi 26/03/2026 à 20h au cinéma Odéon à Cherbourg en Cotentin. Ce film distribué par NatGeo , relate la découverte de l’épave du bateau de Sir Shackleton, retrouvée par 3000 m de fond, au fond de l’Océan Antarctique.

Sir Shackleton, a tenté avec ses 28 hommes d’équipage, de traverser l’Antarctique, lors de son expédition de 1914 à 1915, dans ces territoires où la survie humaine est un challenge permanent.

Deux scientifiques cherbourgeois, Maëva Onde et Jérémie Morizet, formés à Intechmer de Cherbourg en Cotentin, ont participé à cette découverte et serons présents lors de cette soirée pour un échange avec le public. .

Cherbourg-Octeville 51 Rue Maréchal Foch Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 70 00 25 56 pauleconraud@wanadoo.fr

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English : Ciné-débat l’Endurance

L’événement Ciné-débat l’Endurance Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin