Ciné-débat « L’Envol » avec Gérard Coutance, alias Gégé Le Select Granville

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-01 23:15:00

2025-08-01

CINÉ-DÉBAT L’ENVOL.

Gégé est un paysan singulier ; tout juste à la retraite, après une longue carrière mouvementée et riche d’expériences, il éprouve le besoin de sentir l’effervescence du monde paysan d’aujourd’hui. Face à un monde agricole en plein bouleversement, il va découvrir un monde rural vivant, inventif et de nouvelles pratiques qu’il ne soupçonnait pas. Gégé invite les téléspectateurs à un voyage à la rencontre des autres. Un road-movie dans la campagne française conduit par un paysan haut en couleur.

Séance en présence de Gérard Coutance, alias Gégé.

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

English : Ciné-débat « L’Envol » avec Gérard Coutance, alias Gégé

FILM-DEBATE: L’ENVOL.

Gégé is a peculiar farmer; just retired, after a long and eventful career rich in experience, he feels the need to feel the effervescence of today?s farming world. Faced with an agricultural world in upheaval, he discovers a lively, inventive rural world and new practices he never imagined existed. Gégé invites viewers on a journey of discovery. A road-movie in the French countryside led by a colorful farmer.

Screening in the presence of Gérard Coutance, aka Gégé.

German :

KINODEBATTE: DER FLUG

Gégé ist ein ungewöhnlicher Bauer. Als er nach einer langen, ereignisreichen und erfahrungsreichen Karriere in den Ruhestand geht, verspürt er das Bedürfnis, den Aufruhr in der heutigen bäuerlichen Welt zu spüren. Angesichts einer Welt der Landwirtschaft im Umbruch entdeckt er eine lebendige, erfinderische ländliche Welt und neue Praktiken, die er nie vermutet hätte. Gégé lädt die Zuschauer zu einer Reise ein, auf der er andere Menschen kennenlernt. Ein Roadmovie durch die französische Landschaft, angeführt von einem farbenfrohen Bauern.

Vorführung in Anwesenheit von Gérard Coutance, alias Gégé.

Italiano :

FILM-DIBATTITO: L’ENVOL.

Gégé è un agricoltore particolare: appena andato in pensione, dopo una lunga e movimentata carriera ricca di esperienze, sente il bisogno di provare l’effervescenza del mondo agricolo di oggi. Di fronte a un mondo agricolo in subbuglio, scoprirà un mondo rurale vivace e inventivo e nuove pratiche di cui non immaginava l’esistenza. Gégé invita gli spettatori a un viaggio di scoperta. Un road movie attraverso la campagna francese guidato da un colorato contadino.

Proiezione in presenza di Gérard Coutance, in arte Gégé.

Espanol :

CINE-DEBATE: L’ENVOL.

Gégé es un agricultor peculiar; recién jubilado, tras una larga y azarosa carrera rica en experiencias, siente la necesidad de sentir la efervescencia del mundo agrícola actual. Enfrentado a un mundo agrícola en plena ebullición, va a descubrir un mundo rural vivo e inventivo y nuevas prácticas de las que no tenía ni idea. Gégé invita al espectador a un viaje de descubrimiento. Una road movie por la campiña francesa de la mano de un pintoresco agricultor.

Proyección en presencia de Gérard Coutance, alias Gégé.

