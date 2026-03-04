Ciné-débat : Les algues vertes, Cinéville Concarneau, Concarneau

Ciné-débat : Les algues vertes Vendredi 20 mars, 20h00 Cinéville Concarneau Finistère

Ciné-Débat

Les algues vertes

En présence de Yves-Marie Le Lay

Vendredi 20 mars à 20h00

En partenariat avec Grand Écran, La Maison Concarneau et la librairie Albertine

Tarif réduit : 7€

