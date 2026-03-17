Ciné-débat Les cerfs-volants de Kaboul Salle polyvalente Saint-Beauzire
Ciné-débat Les cerfs-volants de Kaboul Salle polyvalente Saint-Beauzire samedi 18 avril 2026.
Ciné-débat Les cerfs-volants de Kaboul
Salle polyvalente Place de la Mairie Saint-Beauzire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Dans le cadre de la Fête des cerfs-volants, La Loco en partenariat avec Ciné-Cavale vous invite au ciné-débat autour du film Les cerfs-volants de Kaboul (2’08) de Marc Forster d’après le roman de Khaled Hoseini, le samedi 18 avril à 18h30.
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Salle polyvalente Place de la Mairie Saint-Beauzire 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 02 98 34 annelena@laloco.org
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English :
As part of the Kite Festival, La Loco, in partnership with Ciné-Cavale, invites you to a film-debate on Marc Forster’s The Kites of Kabul (2?08), based on the novel by Khaled Hoseini, on Saturday, April 18 at 6:30pm.
L’événement Ciné-débat Les cerfs-volants de Kaboul Saint-Beauzire a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne