Ciné-débat Les cerfs-volants de Kaboul Salle polyvalente Saint-Beauzire

Ciné-débat Les cerfs-volants de Kaboul

Salle polyvalente Place de la Mairie Saint-Beauzire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre de la Fête des cerfs-volants, La Loco en partenariat avec Ciné-Cavale vous invite au ciné-débat autour du film Les cerfs-volants de Kaboul (2’08) de Marc Forster d’après le roman de Khaled Hoseini, le samedi 18 avril à 18h30.

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Salle polyvalente Place de la Mairie Saint-Beauzire 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 02 98 34 annelena@laloco.org

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English :

As part of the Kite Festival, La Loco, in partnership with Ciné-Cavale, invites you to a film-debate on Marc Forster’s The Kites of Kabul (2?08), based on the novel by Khaled Hoseini, on Saturday, April 18 at 6:30pm.

L’événement Ciné-débat Les cerfs-volants de Kaboul Saint-Beauzire a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne