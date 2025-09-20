Ciné-débat Les Dernières Grandes Transhumances Cinéma Les Korrigans Guingamp
Ciné-débat Les Dernières Grandes Transhumances
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 18:30:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez participer à un ciné-débat sur le thème de la nature. Le film documentaire du jour, « Les Dernières Grandes Transhumances », nous permet de suivre un troupeau de 2000 moutons parcourant à pied 200 km durant 10 jours depuis la Provence jusqu’aux Alpes dans des décors sublimes. Tout public. .
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59
