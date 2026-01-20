Ciné-débat Les enfants de Théophraste Saint-Maixent-l’École

Ciné-débat Les enfants de Théophraste

Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Projection du film Les enfants de Théophraste , réalisé par Alexandra Riguet.

Ce film mêle images et paroles des élèves, offrant une immersion sensible dans leur univers littéraire. Après la projection, un temps d’échange avec l’équipe artistique permettra de découvrir les coulisses du projet et d’aborder la question qu’est-ce qu’être lecteur aujourd’hui ?

> Accès gratuit, en partenariat avec la Ville de Saint-Maixent-l’Ecole .

Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75

