CINÉ-DÉBAT LES ESPRITS LIBRES rue Saint-Michel Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

CINÉ-DÉBAT LES ESPRITS LIBRES

rue Saint-Michel ESPACE SAINT-MICHEL Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre du SISM 2026 (Semaines d’Information sur la Santé Mentale) sur le thème OUVRONS NOUS AUX ARTS, POUR NOTRE SANTÉ MENTALE , l’association Cinédonjon, en partenariat avec la communauté de communes Cœur Coteaux Comminges, vous propose une séance/débat autour de ce documentaire .

Les esprits libres est un documentaire de Bertrand Hagenmüller.

c’est l’histoire d’une folle aventure où patients atteints de la maladie d’Alzheimer et soignants se rejoignent pour vivre une expérience thérapeutique unique faite de théâtre, de musique et de poésie.

La séance, gratuite, ouverte à toutes et tous, sera suivie d’un débat autour des thématiques abordées dans le film.

durée du documentaire 1h34 .

rue Saint-Michel ESPACE SAINT-MICHEL Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

As part of SISM 2026 (Mental Health Awareness Weeks) on the theme “LET’S OPEN OURSELVES TO THE ARTS,” FOR OUR MENTAL HEALTH%BB, the Cinédonjon association, in partnership with the Cœur Coteaux Comminges community of municipalities, invites you to a screening and discussion of this documentary.

L’événement CINÉ-DÉBAT LES ESPRITS LIBRES Aurignac a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE