Ciné-débat : les Esprits libres Cinéma La Lanterne Bègles

Ciné-débat : les Esprits libres Mercredi 25 juin, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Début : 2025-06-25T20:30:00 – 2025-06-25T23:00:00

Fin : 2025-06-25T20:30:00 – 2025-06-25T23:00:00

Le film “Les Esprits Libres” raconte une expérimentation inédite où les résidents retrouvent leur autonomie, leur créativité et du lien social. Fort, touchant, drôle aussi, sans nier les difficultés, il contribue à démystifier la maladie d’Alzheimer, il interroge sur la question du grand âge, de l’Ehpad de demain, évoque l’art-thérapie, les solutions non-médicamenteuses, le vivre-ensemble, l’intergénérationnel. Autant de choses simples à mettre en place et qui transforment la vie de nos aînés trop souvent en détresse ou en situation de grande fragilité.

Le film sera sous-titré SME

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Bus : 31, 73, 15 et 86.

Le film sera suivi d’une rencontre avec Emanuela Barbone, protagoniste du film et art-thérapeute. cinéma bègles

