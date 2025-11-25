Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues Cinéma Le Long-courT Coutances
Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues Cinéma Le Long-courT Coutances mardi 25 novembre 2025.
Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues
Cinéma Le Long-courT 24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 20:00:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues au cinéma Le Long-courT à Coutances. .
Cinéma Le Long-courT 24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
English : Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues Coutances a été mis à jour le 2025-11-13 par Coutances Tourisme