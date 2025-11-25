Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues Cinéma Le Long-courT Coutances

Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues

Cinéma Le Long-courT 24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues au cinéma Le Long-courT à Coutances. .

Cinéma Le Long-courT 24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

English : Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-débat Les femmes riches ne courent pas les rues Coutances a été mis à jour le 2025-11-13 par Coutances Tourisme