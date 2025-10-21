Ciné-débat : Les formats Super-8 et Single Eight fêtent leurs 60 ans Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Ciné-débat : Les formats Super-8 et Single Eight fêtent leurs 60 ans Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes jeudi 18 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Commercialisé en 1965 par Fujifilm, le film Single-8 peut être souvent confondu avec son homologue produit par Kodak, le Super-8, mieux connu. Ces deux formats « faux jumeaux » sont présentés, historiquement et esthétiquement, à travers une sélection de films courts issus des collections de la Cinémathèque de Bretagne.Lors de cette projection, un projecteur Super-8 sera exceptionnellement utilisé pour diffuser un film d’animation réalisé par Bertrand Kérézeon (en présence du réalisateur) !En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. Infos et contact : Pascal Le Meur 02 51 72 96 89, pascal.lemeur@loire-atlantique.fr, www.cinematheque-bretagne.bzhEntrée libre dans la limite des places disponibles.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 51 72 96 89 https://archives.loire-atlantique.fr/44/les-formats-super-8-et-single-eight-fetent-leurs-60-ans/INFOLOC-8618597?dateIndex=0