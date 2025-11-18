Ciné-débat : Les formats Super-8 et Single Eight fêtent leurs 60 ans Archives Départementales Nantes

Ciné-débat : Les formats Super-8 et Single Eight fêtent leurs 60 ans Jeudi 18 décembre, 18h00 Archives Départementales Loire-Atlantique

Commercialisé en 1965 par Fujifilm, le film Single-8 peut être souvent confondu avec son homologue produit par Kodak, le Super-8, mieux connu. Ces deux formats « faux jumeaux » sont présentés, historiquement et esthétiquement, à travers une sélection de films courts issus des collections de la Cinémathèque de Bretagne.

Lors de cette projection, un projecteur Super-8 sera exceptionnellement utilisé pour diffuser un film d’animation réalisé par Bertrand Kérézeon (en présence du réalisateur) !

En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. Infos et contact : Pascal Le Meur 02 51 72 96 89, pascal.lemeur@loire-atlantique.fr, www.cinematheque-bretagne.bzh

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un programme original de la Cinémathèque de Bretagne. nantes nantes métropole

Caméra Chinon Super-8 © Coll. Cinémathèque de Bretagne, fonds Jean Fraysse