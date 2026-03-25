Ciné-débat Les haies quel rôle agronomique, écologioque et symbolique ? Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Ciné-débat Les haies quel rôle agronomique, écologioque et symbolique ?

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Diffusion du film Le village qui voulait replanter des arbres , suivi d’un débat.

Réservation conseillée par mail.

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Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie ecocit.argeles@gmail.com

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English :

Showing of the film Le village qui voulait replanter des arbres , followed by a discussion.

Reservations recommended by e-mail.

L’événement Ciné-débat Les haies quel rôle agronomique, écologioque et symbolique ? Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65