Ciné-débat Les haies quel rôle agronomique, écologioque et symbolique ? Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost
Ciné-débat Les haies quel rôle agronomique, écologioque et symbolique ? Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost jeudi 9 avril 2026.
Ciné-débat Les haies quel rôle agronomique, écologioque et symbolique ?
Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Diffusion du film Le village qui voulait replanter des arbres , suivi d’un débat.
Réservation conseillée par mail.
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Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie ecocit.argeles@gmail.com
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English :
Showing of the film Le village qui voulait replanter des arbres , followed by a discussion.
Reservations recommended by e-mail.
L’événement Ciné-débat Les haies quel rôle agronomique, écologioque et symbolique ? Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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