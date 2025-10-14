Ciné débat Les Indes galantes Espace Boris Vian Sèvremoine

Projection de l’opéra-ballet Les Indes galantes mis en scène par Clement Cogitore, à l’Opéra Garnier.

Œuvre phare du siècle des Lumières, Les Indes galantes s’apparente à un éblouissant divertissement. Mais le premier opéra-ballet de Rameau témoigne également du regard ambigu que l’Européen pose sur l’Autre Turc, Inca, Persan, Sauvage… En 2017, le réalisateur Clément Cogitore signe un film explosif et très remarqué pour la 3ᵉ scène de l’Opéra de Paris, adaptant un extrait des Indes galantes avec le concours de danseurs de Krump. Avec la chorégraphe Bintou Dembélé, il s’empare cette fois de cette machine à enchanter pour le réinscrire dans un espace urbain et politique dont il interroge les frontières.

La captation vous est proposée en version réduite, certains propos de l’argument ont été coupés aux profits de l’exploitation audiovisuelle de l’œuvre.

En résonance avec le spectacle de danse du 10 octobre de Scènes de Pays.

En présence de Gervais Tomadiatounga, danseur professionnel à Orée d’Anjou. .

English :

Screening of the opera-ballet Les Indes galantes directed by Clement Cogitore, at the Opéra Garnier.

German :

Vorführung der Ballett-Oper Les Indes galantes , inszeniert von Clement Cogitore, in der Opéra Garnier.

Italiano :

Proiezione dell’opera-balletto Les Indes galantes diretta da Clement Cogitore, all’Opéra Garnier.

Espanol :

Proyección de la ópera-ballet Les Indes galantes dirigida por Clement Cogitore, en la Ópera Garnier.

