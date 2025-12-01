Ciné-Débat : Les innocents de Jack Clayton Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Ciné-Débat : Les innocents de Jack Clayton Patronage Laïque Jules Vallès Paris samedi 13 décembre 2025.

Dans l’Angleterre victorienne, à la fin du XIXème siècle, Miss Giddens, une gouvernante inexpérimentée, est engagée pour s’occuper de deux enfants orphelins, Miles et Flora, dans un vaste manoir isolé. Elle est très vite persuadée que la maison est hantée par les fantômes d’anciens domestiques, morts depuis peu : Peter Quint et Miss Jessel. La gouvernante croit que les enfants sont possédés par leurs esprits maléfiques. Mais les apparitions sont-elles réelles ou le fruit de son imagination ?

Vous souhaitez approfondir l’analyse de films sous l’angle de la psychanalyse et plus particulièrement selon l’orientation lacanienne ? Cette année, avec l’association L’Envers de Paris, affiliée à l’École de la Cause Freudienne, nous vous proposons quatre rencontres cinéma-psychanalyse autour des films de John Huston, Jack Clayton, Alfred Hitchcock et John Carpenter. « En sa matière l’artiste toujours précède le psychanalyste » indique Lacan1. C’est sur ce chemin à partir des choix esthétiques, narratifs et poétiques de ces grands cinéastes que nous essaierons d’articuler leur film avec les concepts clés de la psychanalyse. Venez découvrir ces quatre films magnifiques et participer au débat qui suivra leur projection.

1 Lacan J., « Hommage à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein », Autres écrits, Seuil, 2001, p 192.

LES INNOCENTS (GB,1961), film de Jack Clayton, avec Deborah Kerr et Michael Redgrave. Les Innocents, sorti en 1961, est un film britannique réalisé par Jack Clayton, adapté de la célèbre nouvelle d’Henry James, Le tour d’écrou.

Engagée par le richissime Michael Redgrave pour s’occuper de sa nièce Flora et de son neveu Miles, devenus orphelins, Miss Giddens arrive au manoir de Bly House, en Angleterre, à la fin du XIXe siècle. Celle-ci pressent très vite, d’abord imperceptiblement, qu’une atmosphère inquiétante règne dans le labyrinthique et spacieux Bly House : un regard fantomatique et évanescent semble en effet la fixer de nulle part. Elle s’aperçoit peu à peu que les deux enfants sont possédés par les esprits malfaisants de l’ancienne gouvernante et de son amant, le valet Peter Quint, morts depuis peu. Ce remarquable film est sans nul doute la meilleure adaptation cinématographique de la nouvelle d’Henry James. S’y nouent singulièrement la vie, la mort et la perte de l’innocence, dont Freud s’est très vite avisé, soit de ce lieu de rencontre impossible, où les morts visitent les vivants…

Les 5 membres du vecteur Psynéma de l’Envers de Paris, qui animeront les ciné-débats de la programmation 2025-2026:

Karim Bordeau, membre de l’ECF (Ecole de La Cause Freudienne)

Anne Ganivet-Poumellec, membre de l’ECF

Elisabeth Gurniki, membre de l’ECF

Marie Majour, membre de L’Envers de Paris

Leïla Touati, membre de L’Envers de Paris et réalisatrice.

En partenariat avec PSYNEMA & L’ENVERS DE PARIS

Entrée libre sur réservation

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/les-innocents-de-jack-clayton +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr