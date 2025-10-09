Ciné-débat » Les intelligences » Le castor, ingénieur des rivières Gramat

Ciné-débat » Les intelligences » Le castor, ingénieur des rivières

3, place du Four Gramat Lot

Gratuit

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Débat sur le mode de vie du castor et les relations qu’il entretient avec les humains

Débat sur le mode de vie du castor et les relations qu’il entretient avec les humains. La soirée est agrémentée d’un quiz pour tester ses connaissances

Tout public. .

3, place du Four Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 53 40 00

English :

Debate on the beaver’s lifestyle and relationship with humans

German :

Debatte über die Lebensweise des Bibers und seine Beziehung zu den Menschen

Italiano :

Dibattito sullo stile di vita del castoro e sul suo rapporto con l’uomo

Espanol :

Debate sobre el modo de vida del castor y su relación con el hombre

