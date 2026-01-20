Ciné-débat Les intranquilles Médiathèque L’Alpha Angoulême

Ciné-débat Les intranquilles

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre du Mois thématique Sur le fil regards croisés sur la santé mentale , découvrez le film Les intranquilles qui dépeint le quotidien d’une famille dont le père est bipolaire, suivie d’un débat autour du rôle des aidants.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Sur le fil regards croisés sur la santé mentale theme month, discover the film Les intranquilles , which depicts the daily life of a family whose father is bipolar, followed by a debate on the role of caregivers.

L’événement Ciné-débat Les intranquilles Angoulême a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême