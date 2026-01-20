Ciné-débat Les intranquilles Médiathèque L’Alpha Angoulême
Dans le cadre du Mois thématique Sur le fil regards croisés sur la santé mentale , découvrez le film Les intranquilles qui dépeint le quotidien d’une famille dont le père est bipolaire, suivie d’un débat autour du rôle des aidants.
As part of the Sur le fil regards croisés sur la santé mentale theme month, discover the film Les intranquilles , which depicts the daily life of a family whose father is bipolar, followed by a debate on the role of caregivers.
