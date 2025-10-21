Ciné-débat : « Les Joyeux Compagnons ou la Corde sensible » Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Ciné-débat : « Les Joyeux Compagnons ou la Corde sensible » Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes jeudi 22 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

« Il faut du courage pour accepter de vieillir. C’est la riposte à la cruauté du temps qui passe que je souhaitais filmer », écrit Xavier Liébard. Depuis plus de 15 ans, un groupe de personnes âgées a choisi de transmettre en chantant leur vitalité aux autres, ceux que le grand âge a mis hors du jeu social, familial et humain. Les joyeux compagnons s’activent, s’engagent et inventent des astuces et des luttes pour vivre leur vieillesse avec espoir.En partenariat avec la Cinémathèque de BretagneInfos et contact : Pascal Le Meur 02 51 72 96 89, pascal.lemeur@loire-atlantique.frwww.cinematheque-bretagne.bzhDurée : 1 h – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 51 72 96 89 https://archives.loire-atlantique.fr/44/les-joyeux-compagnons-ou-la-corde-sensible-de-xavier-liebard-2007/INFOLOC-8618815?dateIndex=0