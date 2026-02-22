Ciné-débat Les Reines du Foot à Parthenay Cinéma le Foyer Parthenay

Ciné-débat Les Reines du Foot à Parthenay

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Un film sur l’aventure de femmes de plus de 50 ans, réunies autour du football et d’un rêve participer à la Coupe du monde des Mamies Foot en Afrique du Sud. Place des femmes dans le sport, pratique sportive à tout âge et dépassement des stéréotypes un ciné-débat fort en émotions et en enseignements.

Le documentaire est suivi par un échange avec la fondatrice des Reines du Foot, le réalisateur du film et des experts du sport. .

