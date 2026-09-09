Ciné-débat | Les Reines du Foot Salle des Fêtes Faux-en-Périgord
samedi 21 novembre 2026 · Salle des Fêtes · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Ciné-débat | Les Reines du Foot
Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Nous vous attendons pour partager un ciné-débat avec le documentaire Les Reines du Foot .
Dans le petit village de Calès en Dordogne (370 habitants), une équipe de football très originale rassemble une trentaine de joueuses âgées de 50 à 74 ans les Reines du Foot. Ces femmes, souvent retraitées et grands-mères, poursuivent un rêve participer à la Coupe du Monde des Mamies foot, en Afrique du Sud.
En présence de joueuses, et du co-réalisateur Valentin Nonorgue (Grand Bergeracois Audacieux). .
Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 40 61 76
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English : Ciné-débat | Les Reines du Foot
L’événement Ciné-débat | Les Reines du Foot Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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