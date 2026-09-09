Ciné-débat | Les Reines du Foot Salle des Fêtes Faux-en-Périgord

Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Ciné-débat | Les Reines du Foot

Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Nous vous attendons pour partager un ciné-débat avec le documentaire Les Reines du Foot .

Dans le petit village de Calès en Dordogne (370 habitants), une équipe de football très originale rassemble une trentaine de joueuses âgées de 50 à 74 ans les Reines du Foot. Ces femmes, souvent retraitées et grands-mères, poursuivent un rêve participer à la Coupe du Monde des Mamies foot, en Afrique du Sud.

En présence de joueuses, et du co-réalisateur Valentin Nonorgue (Grand Bergeracois Audacieux). .

Salle des Fêtes 64 Rue Paul Abadie Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 40 61 76

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English : Ciné-débat | Les Reines du Foot

L’événement Ciné-débat | Les Reines du Foot Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides