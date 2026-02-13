Ciné débat : « Les rêveurs »‘, Cinéma Utopia, Bordeaux

Ciné débat : « Les rêveurs »‘ Lundi 23 février, 20h15 Cinéma Utopia Gironde

7 euros (ou carnet de 10 tickets à 50 euros, soit 5 euros la place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T20:15:00+01:00 – 2026-02-23T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-23T20:15:00+01:00 – 2026-02-23T23:00:00+01:00

Dans le cadre de la Journée nationale de la prévention du suicide, l’association Écoute et paroles SOS suicide phénix Bordeaux organise avec le réseau PRS de l’association Rénovation, le 3114, l’hôpital Charles Perrens, une soirée ciné-débat.

C’est au cinéma Utopia Bordeaux que cette soirée se déroulera le lundi 23 février à 20h15.

Le thème de la soirée ciné-débat « Rêver pour se réinventer face à la détresse psychique » elle se fera autour du film « Les rêveurs », réalisé par Isabelle Carré.

Suite à la projection le débat sera animé par :

Isabelle Carré , réalisatrice, actrice, écrivaine;

, réalisatrice, actrice, écrivaine; Marie Rimbaud , présidente de l’association écoute et paroles SOS suicide phénix Bordeaux et de la fédération SOS suicide phénix, correspondante nouvelle Aquitaine UNPS

, présidente de l’association écoute et paroles SOS suicide phénix Bordeaux et de la fédération SOS suicide phénix, correspondante nouvelle Aquitaine UNPS Celiska Marzal, référente territoriale du Réseau de Prévention du Risque Suicidaire – Bordeaux & Sud Gironde association Rénovation

référente territoriale du Réseau de Prévention du Risque Suicidaire – Bordeaux & Sud Gironde association Rénovation Anais Combe-Rivera , art thérapeute pôle de psychiatrie hôpital Garderose Libourne

, art thérapeute pôle de psychiatrie hôpital Garderose Libourne Florian Giron, (Psychiatre au Centre Hospitalier Charles Perrens & coordonnateur médical 3114 & VigilanS

Cette soirée c’est l’engagement de notre prévention en territoire partagé pour continuer à déconstruire les représentations sur la santé mentale.

Entrée : prix d’une place au cinéma Utopia Bordeaux :7 euros, possibilité de prendre un carnet de 10 tickets 50 euros soit 5 euros la place.

Il est conseillé d’acheter les places avant sinon il sera possible de le faire sur place le jour de la soirée ciné-débat.

Cinéma Utopia 5 Pl. Camille Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion de la Journée nationale de la prévention du suicide (5 février), venez participer à une soirée ciné-débat autour du film « Les Rêveurs » d’Isabelle Carré, le 23 février au cinéma Utopia. Cinéma Santé mentale

DR