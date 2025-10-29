Ciné-débat Les Roues de l’avenir Rue Vuillaume Mirecourt

Rue Vuillaume Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Mercredi 2025-10-29 18:30:00

Ciné-débat Les Roues de l'avenir.

Projection du film documentaire Les Roues de l’Avenir un film joyeux et inspirant qui aborde la place actuelle du vélo dans notre société et le voyage à vélo.

Cette projection sera suivie d’un temps d’échanges animé par le vice-président au développement durable de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire, le club de cyclotourisme de Mirecourt et le Café Vélo l’Échappée Bleue.

Gratuit, Réservation conseillée.

Cette animation est organisée dans le cadre des Rencontre avec… Voyager autrement , une manifestation proposée par le conseil départemental des Vosges.Tout public

Rue Vuillaume Médiathèque Intercommunale Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

English :

Film-debate Wheels of the future.

Screening of the documentary film Les Roues de l’Avenir (Wheels of the Future), a joyful and inspiring film that looks at the place of bicycles in today’s society, and at travel by bike.

The screening will be followed by a discussion led by the vice-president for sustainable development of the Communauté de Communes Mirecourt Dompaire, the Mirecourt Cyclotourism Club and Café Vélo l’Échappée Bleue.

Free, booking recommended.

This event is part of the Rencontre avec… Voyager autrement , an event organized by the Vosges departmental council.

German :

Filmgespräch Les Roues de l’avenir (Die Räder der Zukunft).

Vorführung des Dokumentarfilms Les Roues de l’Avenir ein fröhlicher und inspirierender Film, der den aktuellen Stellenwert des Fahrrads in unserer Gesellschaft und das Reisen mit dem Fahrrad thematisiert.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussionsrunde statt, die von folgenden Personen geleitet wird: dem Vizepräsidenten für nachhaltige Entwicklung der Communauté de Communes Mirecourt Dompaire, dem Fahrradclub von Mirecourt und dem Café Vélo l’Échappée Bleue.

Kostenlos, Reservierung wird empfohlen.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Rencontre avec… Voyager autrement , einer vom Conseil départemental des Vosges angebotenen Veranstaltung.

Italiano :

Film-dibattito Le ruote del futuro.

Proiezione del film-documentario Les Roues de l’Avenir (Le ruote del futuro), un film leggero e stimolante che analizza il posto della bicicletta nella società di oggi e gli spostamenti in bicicletta.

La proiezione sarà seguita da un dibattito condotto dal vicepresidente per lo sviluppo sostenibile della Comunità dei Comuni di Mirecourt Dompaire, dal Club Cicloturistico di Mirecourt e dal Café Vélo l’Échappée Bleue.

Gratuito, si consiglia la prenotazione.

Questo evento è organizzato nell’ambito del Rencontre avec… Voyager autrement , un evento organizzato dal Consiglio Dipartimentale dei Vosgi.

Espanol :

Cine-debate Las ruedas del futuro.

Proyección del documental Les Roues de l’Avenir (Las ruedas del futuro), una película desenfadada e inspiradora que analiza el lugar de la bicicleta en nuestra sociedad actual y los desplazamientos en bicicleta.

La proyección irá seguida de un debate dirigido por el Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad de Mirecourt Dompaire, el Club Cicloturista de Mirecourt y el Café Vélo l’Échappée Bleue.

Gratuito, se recomienda reservar.

Esta manifestación se inscribe en el marco del Rencontre avec… Voyager autrement , organizado por el Consejo Departamental de los Vosgos.

