Informations pratiques

Langeac

Ciné-débat les sentinelles

Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Ciné Débat avec le réalisateur et la LPO.

Le film est consacré à de magnifiques sentinelles les pies-grièches de France à travers la biologie des cinq espèces ayant niché dans notre pays.

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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

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English :

Cin%E9 Discussion with the director and the LPO.

The film is dedicated to magnificent sentinels: the shrikes of France, exploring the biology of the five species that have nested in our country.

L’événement Ciné-débat les sentinelles Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier