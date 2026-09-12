Ciné-débat les sentinelles Langeac
jeudi 24 septembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Ciné-débat les sentinelles
Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Ciné Débat avec le réalisateur et la LPO.
Le film est consacré à de magnifiques sentinelles les pies-grièches de France à travers la biologie des cinq espèces ayant niché dans notre pays.
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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
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English :
Cin%E9 Discussion with the director and the LPO.
The film is dedicated to magnificent sentinels: the shrikes of France, exploring the biology of the five species that have nested in our country.
L’événement Ciné-débat les sentinelles Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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