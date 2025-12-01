Ciné-Débat Les Temps Modernes Charlie Chaplin Caméo commanderie Nancy

Ciné-Débat Les Temps Modernes Charlie Chaplin

Un cycle de ciné-débat vous est proposé en collaboration avec le cinéma Caméo Commanderie dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne.

En présence de François Bouvier, enseignant en histoire du cinéma.Tout public

Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 28 41 00

English :

In collaboration with the Caméo Commanderie cinema, we offer a series of film-debates as part of the Nancy 1925 exhibition. An experience of modern life.

In the presence of François Bouvier, film history teacher.

German :

In Zusammenarbeit mit dem Kino Cameo Commanderie wird Ihnen im Rahmen der Ausstellung Nancy 1925 eine Reihe von Filmgesprächen angeboten. Eine Erfahrung des modernen Lebens.

In Anwesenheit von François Bouvier, Lehrer für Filmgeschichte.

Italiano :

Una serie di film-dibattito è organizzata in collaborazione con il cinema Caméo Commanderie nell’ambito della mostra Nancy 1925. Un’esperienza di vita moderna.

Alla presenza di François Bouvier, docente di storia del cinema.

Espanol :

En colaboración con el cine Caméo Commanderie, se organiza una serie de cine-debates en el marco de la exposición Nancy 1925. Una experiencia de la vida moderna.

Con la presencia de François Bouvier, profesor de historia del cine.

