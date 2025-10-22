Ciné-débat les vacances en famille entre bonheur et chaos Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles

Ciné-débat les vacances en famille entre bonheur et chaos Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles mercredi 22 octobre 2025.

Ciné-débat les vacances en famille entre bonheur et chaos Mercredi 22 octobre, 19h00 Café d’Abord Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T19:00:00+01:00 – 2025-10-22T22:00:00+01:00

Fin : 2025-10-22T19:00:00+01:00 – 2025-10-22T22:00:00+01:00

Pour explorer ce thème, nous vous invitons à une soirée spéciale autour du film « Venise n’est pas en Italie ».

Ce film aborde avec humour et sensibilité les dynamiques familiales, les attentes, et le choc des générations lors d’un voyage.

Le débat : un éclairage psychologique

après la projection, la discussion sera animée par Corinne Grelet, psychologue clinicienne. Elle partagera son expertise pour décrypter les relations familiales mises en scène dans le film et pour échanger sur vos propres expériences de vacances. Ce sera l’occasion de réfléchir ensemble aux enjeux suivants :

Comment gérer les attentes de chacun pendant les vacances ?

Comment communiquer face aux désaccords familiaux ?

Le voyage est-il toujours synonyme de détente ?

Pour prolonger nos échanges dans une ambiance conviviale, un apéritif dînatoire thématique vous sera proposé après le débat.

Nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage et de réflexion.

Garde d’enfant(s) sur demande pour les moins de 11 ans.

Café d’Abord 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 95 99 16 »}]

Les vacances en famille, un sujet à la fois magique et complexe. Entre le rêve de moments parfaits et la réalité des tensions, elles peuvent être une source de joie comme de frustration.