Ciné-débat Les vivants Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-débat Les vivants

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

Date(s) :

2026-04-03

En partenariat avec l’association Manche Leucémie, séance en présence de Mr Varin vice-président de l’association et de Thérèse Guesnon.

Comment vivre sa jeunesse quand la perspective de la mort s’y invite ? À l’âge où les autres se rejoignent en terrasse, occupent les pistes de danse le samedi soir et partagent leurs rêves d’avenir, Marriah, Lucie, Jolann et Victorine reçoivent le diagnostic qui va changer leur vie. Si l’insouciance s’envole au fil des chimios et des biopsies, leur rage de vivre reste intacte.

Documentaire de Hélène Lam Trong, Jérémy Bulté. .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-débat Les vivants

L’événement Ciné-débat Les vivants Granville a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Granville Terre et Mer