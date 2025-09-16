Ciné-débat Les Vosges du Nord, un pari sur l’avenir Salle des fêtes Phalsbourg

Salle des fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mardi Mardi 2025-09-16 20:30:00

fin : 2025-09-16 22:30:00

2025-09-16

Film de Pierre Mann (1972, 40 min).

Le réalisateur dresse un état des lieux du futur territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord, du quotidien, des activités, des paysages, de la biodiversité et du développement du tourisme. Ce film permettra d’appuyer le projet lors des présentations aux futures communes du Parc et à la population.

Intervenants représentants du PNR des Vosges du Nord.Tout public

Salle des fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 88 01 49 59

English :

Film by Pierre Mann (1972, 40 min).

The director takes stock of the future territory of the Vosges du Nord Regional Nature Park, its daily life, activities, landscapes, biodiversity and tourism development. This film will be used to support the project’s presentations to the Park’s future communes and the general public.

Speakers: representatives of the Vosges du Nord Regional Nature Park.

German :

Film von Pierre Mann (1972, 40 min).

Der Regisseur erstellt eine Bestandsaufnahme des zukünftigen Gebiets des regionalen Naturparks Nordvogesen, des Alltags, der Aktivitäten, der Landschaften, der Biodiversität und der Entwicklung des Tourismus. Dieser Film wird das Projekt bei den Präsentationen in den zukünftigen Gemeinden des Parks und in der Bevölkerung unterstützen.

Referenten: Vertreter des PNR Nordvogesen.

Italiano :

Film di Pierre Mann (1972, 40 min.).

Il regista fa il punto sul futuro territorio del Parco Naturale Regionale dei Vosgi del Nord, sulla vita quotidiana, sulle attività, sui paesaggi, sulla biodiversità e sullo sviluppo del turismo. Questo film sarà utilizzato per sostenere il progetto durante le presentazioni ai futuri comuni del Parco e al pubblico in generale.

Relatori: rappresentanti del Parco naturale regionale dei Vosgi del Nord.

Espanol :

Película de Pierre Mann (1972, 40 min).

El director hace un balance del futuro territorio del Parque Natural Regional de los Vosgos del Norte, la vida cotidiana, las actividades, los paisajes, la biodiversidad y el desarrollo del turismo. Esta película servirá de apoyo al proyecto durante las presentaciones a los futuros municipios del Parque y al público en general.

Ponentes: representantes del Parque Natural Regional de los Vosgos del Norte.

