Ciné Débat Les voyages de Tereza Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains

Ciné Débat Les voyages de Tereza

Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Projection du film les voyages de Tereza .

Diplômé de l’Université Bordeaux Montaigne en cinéma/audiovisuel, Nathan Reneaud est enseignant, journaliste et intervenant. Il a travaillé au Festival International du Film Indépendant de Bordeaux (FIFIB) en tant que programmateur et responsable du programme pédagogique (2012-2022). Co-fondateur d’Accréds.fr, site dédié à l’actualité des festivals de cinéma, il a écrit pour plusieurs publications Etudes, Vodkaster.fr., Slate.fr, Rockyrama, La Septième Obsession…Il intervient également dans les dispositifs d’éducation aux images et accompagne les films en salle (actualité, patrimoine) avec les agences ADRC et CINA. Il a publié Black Pop Douze âmes de l’Amérique noire chez Façonnage en février 2025. .

Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 04 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Débat Les voyages de Tereza

L’événement Ciné Débat Les voyages de Tereza Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Andernos-les-Bains