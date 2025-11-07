Ciné-débat Leur champs du coeur Le vrai coup de l’alimentation Salle polyvalente Bois-de-Haye

Ciné-débat Leur champs du coeur Le vrai coup de l’alimentation

Salle polyvalente Chemin de l’école Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle

Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour celles et ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? C’est cette question apparemment insoluble qui sert de point de départ à un tour de France de 15 agriculteurs et agricultrices qui nous parlent de leurs galères, des soluations possibles, de la beauté du métier aussi.

À coeurs ouverts, ils/elles nous livrent des témoignages sincères, touchants, qui donnent envie de se mettre en mouvement pour, collectivement, améliorer notre manière de nous nourrir.

Dans le cadre du festival ALIMENTERRETout public

Salle polyvalente Chemin de l’école Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

How can we ensure quality food production that is remunerative for those who produce it and accessible to as many people as possible? This seemingly insoluble question is the starting point for a tour of France by 15 men and women farmers, who tell us about their difficulties, possible solutions and the beauty of the profession.

With open hearts, they give us sincere, touching accounts that inspire us to get moving, collectively, to improve the way we feed ourselves.

As part of the ALIMENTERRE festival

German :

Wie kann eine qualitativ hochwertige Nahrungsmittelproduktion sichergestellt werden, die denjenigen, die sie produzieren, ein Einkommen bringt und für möglichst viele Menschen zugänglich ist? Diese scheinbar unlösbare Frage ist der Ausgangspunkt für eine Tour durch Frankreich mit 15 Landwirten und Landwirtinnen, die uns von ihren Mühen, möglichen Lösungen und der Schönheit des Berufs erzählen.

Mit offenem Herzen geben sie uns ehrliche und berührende Zeugnisse, die Lust machen, sich in Bewegung zu setzen, um gemeinsam die Art und Weise, wie wir uns ernähren, zu verbessern.

Im Rahmen des Festivals ALIMENTERRE

Italiano :

Come possiamo garantire che il cibo che produciamo sia di alta qualità, remunerativo per chi lo produce e accessibile al maggior numero possibile di persone? Questa domanda apparentemente irrisolvibile è il punto di partenza per un tour in Francia di 15 uomini e donne agricoltori che ci raccontano le loro difficoltà, le possibili soluzioni e la bellezza della professione.

Con il cuore aperto, ci offrono testimonianze sincere e toccanti che ci fanno venire voglia di muoverci, collettivamente, per migliorare il modo in cui ci nutriamo.

Nell’ambito del festival ALIMENTERRE

Espanol :

¿Cómo conseguir que los alimentos que producimos sean de calidad, remuneradores para quienes los producen y accesibles al mayor número posible de personas? Esta pregunta aparentemente insoluble es el punto de partida de un recorrido por Francia de 15 agricultores y agricultoras que nos hablan de sus dificultades, de las posibles soluciones y de la belleza de la profesión.

Con el corazón abierto, nos ofrecen relatos sinceros y conmovedores que nos dan ganas de ponernos en marcha, colectivamente, para mejorar nuestra forma de alimentarnos.

En el marco del festival ALIMENTERRE

