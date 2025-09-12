Ciné-Débat Leurs Champs du Cœur Obernai

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

2025-09-12

Ciné-débat autour de la question de l'agriculture biologique. A l'issue de la projection, un débat sera proposé avec le réalisateur du documentaire et Maurice Meyer, directeur-fondateur de BiObernai.

CINÉ-DÉBAT EN PARTENARIAT AVEC BIOBERNAI, SALON DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE D’OBERNAI

À l’issue de la projection, débat en présence du réalisateur et de Maurice Meyer, directeur-fondateur de BiObernai.

DOCUMENTAIRE de Mickaël Denis-Shi

Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? C’est cette question insoluble qui sert de point de départ à un tour de France de 15 agriculteurs qui nous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. A cœurs ouverts, ils nous livrent des témoignages sincères, touchants, qui donnent envie de se mettre en mouvement pour, collectivement, améliorer notre manière de nous nourrir. Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? Un tour de France de 15 agriculteurs qui nous parlent, à cœurs ouverts, de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

Film-debate on the subject of organic farming. Following the screening, a discussion will be held with the documentary’s director and Maurice Meyer, founding director of BiObernai.

German :

Filmdebatte über die Frage der biologischen Landwirtschaft. Im Anschluss an die Vorführung wird eine Diskussion mit dem Regisseur des Dokumentarfilms und Maurice Meyer, Direktor und Gründer von BiObernai, angeboten.

Italiano :

Dibattito cinematografico sul tema dell’agricoltura biologica. Dopo la proiezione, si terrà un dibattito con il regista del documentario e Maurice Meyer, direttore fondatore di BiObernai.

Espanol :

Debate cinematográfico sobre el tema de la agricultura ecológica. Tras la proyección, habrá un debate con el director del documental y Maurice Meyer, director fundador de BiObernai.

