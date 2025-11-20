Ciné- débat L’évangile de la révolution Quai du Léon Morlaix

Ciné- débat L’évangile de la révolution

Documentaire sur le souffle révolutionnaire qu’a connu l’Amérique latine au XXe siècle qui doit beaucoup à la

participation de millions de chrétiens.

La Salamandre, SEW, Quai du Léon, Morlaix. Tarifs habituels.

Organisé par l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) et la Salamandre. .

Quai du Léon La Salamndre, SEW Morlaix 29600 Finistère Bretagne

