Ciné-débat L’Histoire de Souleymane – mardi 14 octobre à 19h Médiathèque James Baldwin Paris

Ciné-débat L’Histoire de Souleymane – mardi 14 octobre à 19h Médiathèque James Baldwin Paris mardi 14 octobre 2025.

Tandis qu’il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète son histoire. Dans deux jours, il doit passer son entretien de demande d’asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n’est pas prêt.

Projection suivi d’un débat avec Martin Jouvin, avocat au Barreau de Paris, spécialiste des droits d’asile et des réfugiers.

Mardi 14 octobre à 19h – Projection L’Histoire de Souleymane suivi d’un débat.

Le mardi 14 octobre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit

Dans la limite des places disponibles (environ 150)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-14T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-14T19:00:00+02:00_2025-10-14T22:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

https://ethnoart.org/ https://www.facebook.com/ethnoart.asso/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ethnoart.asso/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin