Ciné-débat Lien social et insertion professionnelle Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Ciné-débat Lien social et insertion professionnelle Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes lundi 13 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-13 19:30 – 23:00

Gratuit : non 6€ Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ Tout public

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), l’association Bipôles 44 organise un ciné-débat en partenariat avec le cinéma associatif Bonne Garde. Cette année, le film retenu est Sur la branche : une comédie franco-belge réalisée par Marie Garel-Weiss et sortie en 2023. Un débat fera suite à la projection du film, dans lequel sera abordé le rôle du lien social dans l’insertion professionnelle des personnes souffrant de bipolarité.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com