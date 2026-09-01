Ciné-débat : l’illettrisme, on en parle ? Bibliothèque municipale Dinan

Informations pratiques

Dinan

Ciné-débat : l’illettrisme, on en parle ?

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Louis, la trentaine, est illettré. Sa voisine Nora va lui donner l’envie et la force d’apprendre.

Dans le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme, en partenariat avec le CLPS de Dinan.

Salle Mathurin-Monier, 1er étage

Public ados-adultes .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-débat : l’illettrisme, on en parle ? Dinan a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme