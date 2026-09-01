Ciné-débat : l’illettrisme, on en parle ? Bibliothèque municipale Dinan
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Dinan
Informations pratiques
Dinan
Ciné-débat : l’illettrisme, on en parle ?
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Louis, la trentaine, est illettré. Sa voisine Nora va lui donner l’envie et la force d’apprendre.
Dans le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme, en partenariat avec le CLPS de Dinan.
Salle Mathurin-Monier, 1er étage
Public ados-adultes .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
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English :
L’événement Ciné-débat : l’illettrisme, on en parle ? Dinan a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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