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Ciné-débat : l’illettrisme, on en parle ? Bibliothèque municipale Dinan

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Dinan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
20 Rue Waldeck Rousseau
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

Ciné-débat : l’illettrisme, on en parle ?

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Louis, la trentaine, est illettré. Sa voisine Nora va lui donner l’envie et la force d’apprendre.

Dans le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme, en partenariat avec le CLPS de Dinan.

Salle Mathurin-Monier, 1er étage
Public ados-adultes   .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65 

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English :

L’événement Ciné-débat : l’illettrisme, on en parle ? Dinan a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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