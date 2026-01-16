Ciné-débat L’Inhumaine de Marcel L’Herbier, 1924 Caméo commanderie Nancy
Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy Meurthe-et-Moselle
9.9
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-12 20:15:00
fin : 2026-02-12 23:00:00
2026-02-12
Un cycle de ciné-débat vous est proposé en collaboration avec le cinéma Caméo Commanderie dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne .
En présence de Marion Polirsztok, historienne du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’université Rennes 2 .Adultes
Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 28 41 00
English :
A cycle of film-debates is offered in collaboration with the Caméo Commanderie cinema as part of the Nancy 1925. An experience of modern life .
In the presence of Marion Polirsztok, film historian and lecturer in film studies at Rennes 2 University.
L’événement Ciné-débat L’Inhumaine de Marcel L’Herbier, 1924 Nancy a été mis à jour le 2026-01-16 par DESTINATION NANCY