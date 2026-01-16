Ciné-débat L’Inhumaine de Marcel L’Herbier, 1924 Caméo commanderie Nancy

Ciné-débat L’Inhumaine de Marcel L’Herbier, 1924

Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

9.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-12 20:15:00

fin : 2026-02-12 23:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Un cycle de ciné-débat vous est proposé en collaboration avec le cinéma Caméo Commanderie dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne .

En présence de Marion Polirsztok, historienne du cinéma, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’université Rennes 2 .Adultes

9.9 .

Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 28 41 00

English :

A cycle of film-debates is offered in collaboration with the Caméo Commanderie cinema as part of the Nancy 1925. An experience of modern life .

In the presence of Marion Polirsztok, film historian and lecturer in film studies at Rennes 2 University.

