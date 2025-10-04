Ciné débat : « L’intelligence du vivant » Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne

Ciné débat : « L’intelligence du vivant » Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 4 octobre 2025.

Ciné débat : « L’intelligence du vivant » Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Première partie: projection d’un extrait d’un documentaire, suivie d’un débat animé par Sébastien Manteau, Docteur en Biochimie Végétale et Responsable d’AlternatiVity

Découvrez comment les arbres communiquent, s’entraident et vivent en réseau.

Une discussion accessible et passionnante pour changer notre regard sur les plantes.

deuxième partie, dès 11h15 : Intervention de Lauriane Rat-Fischer, Enseignante-Chercheuse Neurosciences

Coordinatrice du Projet EmoLearn , Laboratoire Ethologie Cognition Développement (LECD) UFR SPSE – Université Paris Nanterre.

Avec la participation de l’écrivain Camille Brunel

Médiathèque Georges Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326269426 https://bm.chalonsenchampagne.fr/mediatheques La médiathèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.

Son offre documentaire est diversifiée et de qualité pour tous les publics. Accueil du public : prêt, conseils, aide à la recherche. Accès piéton : rue Léon Bourgeois Accès voiture : rue des Martyrs de la Résistance

Ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche – Accustica – Ville de Châlons-en-Champagne