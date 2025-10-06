Ciné-débat Lit-et-Mixe

Moment d’échanges autour de l’avenir de notre territoire.

Projection de 2 documentaires

– Le rêve pavillonnaire la fin d’un modèle ?

– Le rôle de l’urbanisme contre le dérèglement climatique.

Débat participatif imaginons ensemble le territoire de Côte Landes Nature pour les 20 prochaines années !

Ouvert à toutes et à tous habitants, associations, acteurs locaux. Votre avis compte !

Informations urbanisme@cc-cln.fr .

Salle culturelle Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine urbanisme@cc-cln.fr

