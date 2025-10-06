Ciné-débat Lit-et-Mixe
Ciné-débat Lit-et-Mixe lundi 6 octobre 2025.
Ciné-débat
Salle culturelle Lit-et-Mixe Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-10-06
Moment d’échanges autour de l’avenir de notre territoire.
Projection de 2 documentaires
– Le rêve pavillonnaire la fin d’un modèle ?
– Le rôle de l’urbanisme contre le dérèglement climatique.
Débat participatif imaginons ensemble le territoire de Côte Landes Nature pour les 20 prochaines années !
Ouvert à toutes et à tous habitants, associations, acteurs locaux. Votre avis compte !
Informations urbanisme@cc-cln.fr .
Salle culturelle Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine urbanisme@cc-cln.fr
English : Ciné-débat
German : Ciné-débat
Italiano :
Espanol : Ciné-débat
L’événement Ciné-débat Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2025-09-23 par Côte Landes Nature Tourisme