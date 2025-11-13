Ciné-débat : L’Océan, exploité ou préservé ? Auditorium CICSU – Sorbonne Université Paris

Projection du documentaire « Deep rising » qui nous plonge dans les méandres méconnus de l’extraction minière en eaux profondes, une industrie hautement invasive qui met en péril l’écosystème fragile des abysses.

Introduction par Olivier Poivre d’Arvor, envoyé spécial du Président de la République pour la Conférence Océan des Nations Unies et ambassadeur de France pour l’Océan et les Pôles et débat animé par Daniel Fiévet avec :

• François Lallier, spécialiste en biologie marine, Station Biologique de Roscoff – Sorbonne Université

• Candice Roche, économiste prospectiviste, chargée de recherche en géopolitique des métaux et de la transition écologique à l’IFPEN

• Anne-Sophie Roux, activiste pour la défense des mers et de l’océan, chargée de campagne contre le Deep Sea Mining pour l’Europe (sous réserve)

Le jeudi 13 novembre 2025

de 18h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Auditorium CICSU – Sorbonne Université 4, place Jussieu 75005 Paris

https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/locean-exploite-ou-preserve https://www.facebook.com/sorbonne.univ.paris