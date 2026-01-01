Ciné-débat Loulou de Georg Wilhelm Pabst, 1929 Caméo commanderie Nancy
Ciné-débat Loulou de Georg Wilhelm Pabst, 1929 Caméo commanderie Nancy jeudi 29 janvier 2026.
Ciné-débat Loulou de Georg Wilhelm Pabst, 1929
Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2026-01-29 20:15:00
fin : 2026-01-29 23:00:00
2026-01-29
Un cycle de ciné-débat vous est proposé en collaboration avec le cinéma Caméo Commanderie dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne . en présence d’ Aurore Renaut, historienne du cinéma, directrice de l’Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel (IECA).
En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy.
Réservation en ligne.Adultes
9.9 .
Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 28 41 00
English :
In collaboration with the Caméo Commanderie cinema, we offer a series of film-debates as part of the exhibition Nancy 1925. An experience of modern life , in the presence of Aurore Renaut, film historian and director of the Institut Européen de Cinéma et d?Audiovisuel (IECA).
In partnership with the Goethe-Institut Nancy.
Online booking.
