Ciné-débat Loulou de Georg Wilhelm Pabst, 1929 Caméo commanderie Nancy

Ciné-débat Loulou de Georg Wilhelm Pabst, 1929

Caméo commanderie 16 Rue de la commanderie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : 9.9 EUR

9.9

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Jeudi 29 janvier 2026, 20:15

Fin : 23:00

Date(s) :

2026-01-29

Un cycle de ciné-débat vous est proposé en collaboration avec le cinéma Caméo Commanderie dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne . en présence d’ Aurore Renaut, historienne du cinéma, directrice de l’Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel (IECA).

En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy.

Réservation en ligne. Adultes : 9.9 EUR

9.9 .

Caméo commanderie, 16 Rue de la commanderie, Nancy 54000, Meurthe-et-Moselle, Grand Est. +33 3 83 28 41 00

English :

In collaboration with the Caméo Commanderie cinema, we offer a series of film-debates as part of the exhibition Nancy 1925. An experience of modern life , in the presence of Aurore Renaut, film historian and director of the Institut Européen de Cinéma et d?Audiovisuel (IECA).

In partnership with the Goethe-Institut Nancy.

Online booking.

