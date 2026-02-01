Ciné débat Lucie, après moi le déluge Centre culturel Athanor Guérande
Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-02-10 13:45:00
fin : 2026-02-10 16:00:00
2026-02-10
Dans le cadre de ses actions de prévention et de lutte contre l’isolement, le CCAS de la Ville de Guérande organise un ciné-débat ouvert à tous.
Le film Lucie, après moi le déluge sera proposé au public et sera suivi d’un temps d’échange autour des questions d’isolement, de lien social et de solidarité.
Ce rendez-vous, proposé en partenariat avec ALFa Répit, le CLIC Éclair’Age, Les Saulniers Résidence autonomie, et les Petits Frères des Pauvres, s’adresse à un large public et peut notamment concerner des personnes se sentant isolées, des proches aidants, des habitants souhaitant échanger sur le vivre-ensemble, des professionnels ou encore des bénévoles et des associations.
Ces rendez-vous permettent de rompre l’isolement, de se sentir moins seul face à certaines situations, d’échanger et de découvrir des ressources locales tout en partageant un moment convivial. .
