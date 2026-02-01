Ciné débat Lucie, après moi le déluge Centre culturel Athanor Guérande

Ciné débat Lucie, après moi le déluge

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 13:45:00

fin : 2026-02-10 16:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Dans le cadre de ses actions de prévention et de lutte contre l’isolement, le CCAS de la Ville de Guérande organise un ciné-débat ouvert à tous.



Le film Lucie, après moi le déluge sera proposé au public et sera suivi d’un temps d’échange autour des questions d’isolement, de lien social et de solidarité.



Ce rendez-vous, proposé en partenariat avec ALFa Répit, le CLIC Éclair’Age, Les Saulniers Résidence autonomie, et les Petits Frères des Pauvres, s’adresse à un large public et peut notamment concerner des personnes se sentant isolées, des proches aidants, des habitants souhaitant échanger sur le vivre-ensemble, des professionnels ou encore des bénévoles et des associations.



Ces rendez-vous permettent de rompre l’isolement, de se sentir moins seul face à certaines situations, d’échanger et de découvrir des ressources locales tout en partageant un moment convivial. .

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné débat Lucie, après moi le déluge Guérande a été mis à jour le 2026-02-04 par ADT44